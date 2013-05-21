Apple подозревается в налоговых махинациях на миллиарды долларов

Корпорация Apple подозревается в использовании групп аффилированных компаний за пределами США для избежания выплаты подоходного налога на миллиарды долларов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

В докладе постоянного подкомитета сената США по расследованиям сказано, что Apple держит за границей около 102 млрд долл. из своих 145 млрд долл. наличными. Так, например, одна из аффилированных с Apple компаний, зарегистрированных в Ирландии, заработала в 2011 году 22 млрд долл., но заплатила налоги лишь на сумму 10 млн долл.

Глава Apple Тим Кук и другие топ-менеджеры корпорации приглашены на слушания во вторник, 21 мая, на которых сенаторы обсудят налоговую стратегию компании.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль Apple в завершившемся 30 марта 2013 года втором квартале текущего фингода составила 9,55 миллиарда долларов - на 17,8% ниже, чем за тот же период годом ранее. По данным Bloomberg, это первый отчет Apple о снижении чистой прибыли за последние 10 лет - с 2003 года.

В марте текущего года Apple заняла первое место в рейтинге 500 наиболее дорогих мировых брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance (BF) - ее стоимость оценивается в 87,3 миллиарда долларов. На втором месте находится южнокорейская Samsung со стоимостью бренда 58,77 миллиарда долларов.