Fitch подтвердил рейтинг «Укрзализныци»

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») на уровне «B-», а также национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

«Рейтинги «Укрзализныци» отражают ключевую роль компании в управлении системой железных дорог в стране и ее сильные юридические, стратегические и операционные связи с правительством Украины, которое дает одобрения по всем стратегическим решениям, включая установление тарифов, инвестиции и долговое планирование», - говорится в пресс-релизе агентства.

Кроме того, по мнению аналитиков Fitch, рейтинги также учитывают сложность связей «Укрзализныци» с операционными железнодорожными предприятиями, которыми она управляет, и условный риск, связанный с обязательствами этих предприятий.

«В случае более слабых связей с государством, о чем свидетельствовало бы изменение правового статуса или другие факторы, и что привело бы к размыванию контроля или уменьшению вероятности поддержки от государства, рейтинги будут понижены, как и в случае негативного рейтингового действия по суверенному эмитенту. Вместе с тем, формализация государственной поддержки «Укрзализныци» может послужить позитивным фактором для рейтинговой оценки», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в середине мая «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%. Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. Fitch присвоил этим бумагам финальный рейтинг «В-».