Крымские здравницы "вылечат" иностранные пенсионеры

Украина активно включилась в мировую борьбу за обеспеченных европейских туристов старшего и более старшего возраста. Осталось ликвидировать организационные пробелы, стандартизировать здравницы и... уже в ближайшие годы отечественные курорты вполне могут рассчитывать на новый туристический поток из европейских стран. "Пилотной" площадкой для разработки санаторного евростандарта стал Крым.

Отдыхающий нового типа - чем старше, тем лучше

"Пенсионеры из Европы" - именно эта категория отдыхающих и оздоравливающихся на сегодня является одной из наиболее желанных на различных курортах и в здравницах традиционных туристических стран. Как правило, это - люди с деньгами (их лечение покрывает медстраховка или оплачивают пенсионные фонды), серьезно заботящиеся о своем здоровье и здоровье своей "половинки", верные однажды полюбившемуся месту отдыха и, наконец, спокойные и уравновешенные (в отличие от буйно развлекающейся молодежи и "отрывающегося" среднего возраста). Кроме того, их с каждым годом становится все больше... В общем, за внимание и кошельки этих граждан сейчас идет острая конкурентная борьба между здравницами турстран, уловивших перспективный тренд.

В этой борьбе у украинских курортов, которые сейчас практически полностью лишены европейского внимания, есть неоспоримый плюс - климат Украины по максимуму приближен к тому, в котором живут европейские пенсионеры, в отличие от ближневосточных, азиатских и североафриканских стран. А врачи настоятельно не советуют в возрасте "за..." подвергать организм испытаниям, связанным с существенным изменением климата. Кроме того, находится наша страна в максимальной близости к месту жительства потенциальных европейских отдыхающих, что для пожилых туристов также немаловажно.

Впрочем, санаториям и здравницам Украины, судя по всему, поначалу придется бороться не с зарубежными конкурентами, а с внутригосударственными организационными пробелами и недоработками. Как минимум, для начала необходимо внятно объяснить европейским отдыхающим, что же представляет из себя такая организация, как "украинский санаторий". Увы, наши «здравницы» - санатории, пансионаты и другие учреждения для лечения и отдыха, стандартизированных категорий не имеют. А значит, европейскому пенсионеру очень сложно пояснить своим страховым компаниям, на что именно и почему он собирается потратить энную сумму денег.

Поэтому стал актуальным вопрос разработки понятных потенциальным иностранным клиентам стандартов санаторно-курортного туризма и категоризации санаторно-курортных учреждений. Планируется, что уже в 2013 году Украина сможет задуманное внедрить и гармонизировать с нормами Евросоюза.

Осуществить идею решили на базе одной из наиболее мощных отечественных курортно-туристических зон – в Крыму. Именно здесь будет разработан механизм стандартизации и сертификации санаториев и пансионатов как лечебных учреждений.

Следующей задачей станет донести до европейцев информацию о крымских здравницах и вызвать финансовый отклик в недрах европейских пенсионных фондов. А заодно обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с полуостровом.

Впоследствии крымский опыт планируется распространить на все «зоны отдыха» Украины. В частности, на карпатские санаторно-курортные учреждения, которые также весьма привлекательны для иностранцев.

Санаторий по-украински: back in the CCCР

Медицинский туризм на сегодня занимает 20% турпотока Крыма, но власти АРК считают, что долю отдыхающих в санаториях можно удвоить. В 2012 году сегмент санаторно-курортного лечения в Крыму вырос впервые с 1988 года - из 6,13 млн туристов, посетивших полуостров в 2012-ом, на медицинский туризм пришлось 1,2 млн человек, что на 3% больше, чем годом ранее.

Впрочем, министр курортов и туризма АРК Александр Лиев считает, что Крым способен оздоравливать до 3 млн человек в год. Но, по оценкам экспертов, для достижения такого эффекта в крымские санатории нужно вложить в общей сложности не менее 2 млрд грн. В общем, нужно привлекать новых и желательно денежных туристов. Вопрос - куда привлекать?

Особенность рекреационного комплекса Крыма в том, что он создавался в советские времена, когда санатории строились для нужд всего СССР и сюда направлялись соответствующие инвестиции. Сегодня в Крыму расположены 40% всех санаториев Украины и 14% всех санаториев СНГ. По данным Министерства курортов и туризма АРК, на 1 мая 2013 года в Крыму общий номерной фонд здравниц и гостиниц составил более 163,3 тыс. койко-мест. Здесь работают 223 официально зарегистрированных гостиничных и 562 санаторно-курортных предприятия, из них 126 - круглый год.

В то же время, стандарты жизни "при Союзе" были совершенно иными, поэтому большинство построенных в то время объектов не отвечают потребностям и запросам современного рекреационного комплекса даже после проведения капитальных ремонтов. Размер номера, заселяемость "один номер на четверых" и один санузел на этаже могли удовлетворить непритязательного советского труженика, но отпугивают современных отдыхающих, способных оплатить более качественное пребывание. Строительство же многих современных санаторных комплексов, которые могли бы предложить условия покомфортнее, начатое на закате СССР, так и не было завершено – 20-30-летние недострои стали своеобразной визитной карточкой Крыма.

Кроме того, «советские отдыхающие» могли удовлетвориться лечебным эффектом свежего воздуха и терренкурами, однако, сейчас от современного санатория ожидают процедур, которые проводятся на высокотехнологичном оборудовании. Поэтому в большинстве случаев без серьезных инвестиций именно в лечебную базу после реконструкции санаторий превращается в банальную гостиницу. Пойдя по такому «простому» пути многие крымские санатории лишились мощной лечебной базы, но так и не поднялись до уровня высококлассных отелей.

«Не все санатории и здравницы Крыма на сегодняшний день могут соответствовать европейским стандартам, в особенности это касается номерных фондов, - отмечает генеральный директор ООО «Кандагар» (член Ассоциации туроператоров Крыма и Севастопля (АТКиС), Эвелина Руснак. – Конечно, можно отметить положительную тенденцию и стремление санаториев к совершенствованию своих ресурсов, но далеко не все заинтересованы в этом».

Некоторые санатории Крыма, обладающие оригинальными бальнеологическими и минеральными ресурсами, с водо- и грязелечением загружены практически на 100% и могут работать, в том числе и на коммерческих условиях, круглый год. В то же время, по словам Руснак, большинство доживших до сегодняшнего дня «обычных» санаториев с октября по апрель прекращают функционировать или же работают за счет профсоюзов и социального страхования, будучи не в состоянии привлечь коммерческих отдыхающих, довольствуясь распространением путевок через системы соцстраха.

Вручить «звезду» санаторию...

Развитие медицинского туризма должно раздвинуть рамки традиционно короткого крымского сезона и создать достойную альтернативу пляжному отдыху. Но если уже в Крыму решили присваивать пляжам категории-«ракушки», то и для санаториев должна быть своя градация.

Возможно, более подходящая аналогия - гостиницы, которые у нас наделены "звездностью". Только в Крыму категорию от одной до пяти звезд официально имеют 27 гостиниц. Наличие категории теоретически позволяет отдыхающему еще дома, планируя поездку, представить, какой комплекс услуг он получит в том или ином отеле и сколько денег ему придется за это заплатить. С другой стороны, установленная категория заставляет гостиницы держаться в определенных ценовых рамках, что очень актуально в разгар туристического сезона, когда искушение поднять цены особенно велико.

Между тем, в отличие от гостиниц лечебные курортные учреждения сертификационными процедурами не отмечены.

Идею категоризации санаториев Крыма в начале этого года озвучила глава Госагентства по туризму и курортам (Гостуризмкурортов) Елена Шаповалова. По ее словам, Украина уже в 2013 году намерена внедрить национальные стандарты санаторно-курортного туризма, гармонизированные с требованиями и нормами Евросоюза, а также разработать стандарты категорий санаторно-курортных учреждений. «Необходимо внедрение единых стандартов национальных и технических регламентов туризма, которые до сих пор не были внедрены. Они будут гармонизированы с нормами ЕС», - сказала Шаповалова.

Шаповалова и Лиев 26 марта подписали план взаимодействия Гостуризмкурортов и крымского профильного ведомства на 2013 год, в рамках которого и будут разрабатываться такие стандарты. «Для Крыма стандарты санаторно-курортного лечения – приоритет, чтобы сделать Крым круглогодичным курортом, а для нас как для Госагентства - важно потому, что этот стандарт мы сможем использовать в санаториях других регионов», - пояснила Шаповалова.

Лиев отмечает, что «иностранные туристы не понимают, что такое санатории. Чтобы изменить ситуацию, необходимо выписать стандарт, гармонизировать его с международными нормами». Кстати, на сегодня около 90% туристов приезжают в Крым самостоятельно, без путевок и минуя турагенства.

Категоризация санаториев Крыма по четким и адаптированным к международным стандартам критериям позволит не только привлекать в Крым отдыхающих европейцев через туроператоров, но и откроет для санаториев новые турпотоки. По словам Шаповаловой, адаптация украинских норм санаторно-курортного лечения к нормам ЕС позволит привлекать в украинские санаторно-курортные учреждения граждан ЕС пенсионного возраста, которые получают медицинское обслуживание в рамках обязательного медицинского страхования. В случае реализации таких проектов клиентами санаториев могут стать страховые компании и пенсионные фонды. «Население Европы стремительно стареет, а у них на высоком уровне находятся стандарты так называемого санаторно-курортного и медицинского обслуживания, у них большое количество процедур оказывается людям пожилого возраста в рамках обязательного медицинского страхования, принятого в странах Европы. Для стран ЕС гораздо выгоднее своих пенсионеров лечить за рубежом, чем на курортах Австрии, Италии или Германии. За этот рынок развернулась серьезная борьба между странами Черноморского региона», - подчеркивает Шаповалова.

Как уверяет Лиев, с новым стандартом санаторно-курортных учреждений можно будет выходить на международный рынок уже с 2015 года.

Пока же, по словам Людмилы Прус, руководителя открытого на базе туркомпании «Пан-Юкрейн» крымского курортно-туристического офиса, в Крыму круглый год отдыхают и лечатся россияне и белорусы, а европейцев на полуострове больше интересуют исторические места: «Только попав в Крым, они начинают интересоваться и другими возможностями отдыха и оздоровления на полуострове. Проблема в том, чтобы донести информацию до европейского рынка».

Безусловно, важно, чтобы наши здравницы и зарубежные туристы говорили "на одном языке". Сейчас же приходится сталкиваться с ситуацией, когда "вывеска и содержимое" санатория не совпадают, при этом названия некоторых наших заведений попросту вводят в заблуждение привыкших к четкости определений иностранцев. Так, у нас если в учреждении свежий ремонт и новое оборудование, то можно маловразумительно назвать себя SPA-отелем. При этом большинству отдыхающих непонятно, какие услуги должен и имеет право предоставлять такой комплекс. «В Болгарии SPA считается то, что применяет в обязательном порядке бальнеологический или какой-либо другой природный лечебный ресурс на территории. У нас же в большинстве случаев SPA-процедурой считают обычную ванную с лепестками роз», - поясняет Лиев.

Украинцам к подобной "самодеятельности" не привыкать, но массово привлекать отдыхающих из благополучной Европы в заведения непонятного профиля трудно.

Лучший курорт: доехать и не устать

Для Крыма важно не только развитие самих мест размещения, но и решение вопроса, как привезти на полуостров туристов. В постсоветские годы основной дорогой была железная, а основным транспортным средством, массово доставлявшим туристов, - дополнительные плацкартные поезда. Но вопрос европейского комфорта в этой ситуации можно и не поднимать. Пожалуй, именно воспоминания о дороге в спешно собранных, душных, перегруженных пассажирами вагонах остаются для многих отдыхающих наиболее "темной" страничкой отпуска. Путешествия же на собственном автомобиле, благодаря «хорошим» дорогам, под силу только молодым и выносливым.

В Министерстве туризма и курортов Крыма считают, что такая некомфортная, связанная с дополнительными физическими (или финансовыми) нагрузками дорога, отпугивает от АРК более платежеспособных отдыхающих, которые могут позволить себе авиаперелеты и морской транспорт. «Туристу важно не только то, в какой санаторий и отель он едет, но и через какой аэропорт и по какой дороге», - отмечают в ведомстве.

Вполне можно предположить, что такая категория как "пенсионеры из Европы", скорее всего, не будет добираться до места оздоровления, будь-то Крым, Трускавец или Миргород, на авто или в душном плацкарте. И не только потому, что путешествие автомобилем по территории Украины - экстрим. Но и потому, что оздоровление в рамках финансирования пенсионным фондом предполагает жесткий контроль расходов и никто не будет оплачивать дорогу на собственном автомобиле.

Так что, отдыхающие этой категории, вероятнее всего, воспользуются самолетами или комфортабельными(!) поездами. В этой связи уже сейчас можно задуматься о прямых поезда/вагонах из Европы в Симферополь, хотя бы на время пиковых летне-осенних нагрузок.

Но для развития транспортной инфраструктуры одних только частных инвестиций недостаточно. Только в 2012 году вложения в места размещения составили рекордную сумму – около 1 млрд грн (для сравнения: в 2009 году инвестиции в отрасль составили 274 млн грн, в 2010 – 470 млн грн). Например, строительство второй очереди гостиницы «Рэдиссон» обошлось в 35,8 млн грн, за 6,6 млн грн в Евпатории был построен и введен в эксплуатацию детский развлекательно-оздоровительный комплекс «Дельфинарий».

В то же время, строительство 1 км электрифицированного железнодорожного пути может обойтись более чем в 3 млн долларов, а стоимость электрификации 1 км существующих путей составляет не менее 1,5 млн грн. Согласно Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, Кабмин намерен до 2015 года направить на реконструкцию международного аэропорта «Симферополь» более 1,4 млрд грн, инвестиции в комплексную реконструкцию Ялтинского порта оцениваются в 120 млн долларов.

Потенциальная возможность привлечь туристов из Европы на отдых в санатории Крыма должна спровоцировать местные власти вкладывать средства не только в продвижение полуострова на международных туристических площадках, но и найти механизмы привлечения инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры. Иначе европейские пенсионеры просто не смогут доехать до крымских здравниц.

Александра Иванец (для УНИАН)