МАУ планирует в этом году перевезти по маршруту Киев-Варшава 43 тыс. пассажиров

Варшава. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в текущем году перевезти по маршруту Киев-Варшава-Киев, который она начала осуществлять с конца марта текущего года, 43,3 тыс. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил региональный менеджер компании по продажам в Центральной Европе Вацлав Краль, принимавший участие в презентации компании в посольстве Украины в Варшаве.

Он отметил, что с сегодняшнего дня МАУ присоединилась к системе BSP Polska, позволяющей ей значительно упростить продажу билетов в Польше за счет более широкой сети реализации.

По словам Краля, компания начала работать на польском рынке с 31 марта т.г., заменив на этом маршруте обанкротившегося "АэроСвита". В апреле МАУ перевезла по этому маршруту 4,2 тыс. пассажиров, а в текущем месяце рассчитывает на 4,9 тыс. человек.

Краль отметил, что компания хочет довести заполняемость самолетов на маршруте Киев-Варшава-Киев до более 90% с 69% в апреле.

Согласно презентации, которой располагает УНИАН, компания ежедневно выполняет по одному рейсу из Киева в Варшаву и обратно, продавая билеты эконом-класса по цене от примерно 180 до 320 долларов.

Представитель компании сказал агентству, что МАУ может рассмотреть увеличение количества рейсов по выполняемому ныне маршруту в течение нескольких месяцев в зависимости от результатов продаж, а открытие сообщения с другими городами Польши и Украины возможно не ранее лета 2014 года.

Посол Украины в Польше Маркиян Мальский, принимавший участие в презентации МАУ, призвал компанию продавать билеты на свои самолеты по максимально возможным низким ценам и расширять сеть сообщений между польскими и украинскими городами.

"Украина - это не только направление для поездок предпринимателей и политиков, но также страна с большим туристическим потенциалом, который сейчас недостаточно используется иностранцами. Необходимо активизировать контакты в туристическом секторе, а увеличение авиаперелетов и их доступность обычным гражданам будут способствовать этому", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году МАУ перевезла 2,8 млн пассажиров, что более чем на треть превышает показатели 2011 года.

Справка УНИАН. Компания «Международные авиалинии Украины», созданная в 1992 году, – одна из ведущих украинских авиакомпаний.

Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из более чем 30 самолетов, 24 из которых принадлежат компании (большинство - среднемагистральные Boeing 737), а еще 7 находятся в лизинге.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

100% акций компании находятся в частной собственности.