МАУ в этом году планирует увеличить перевозки на треть - до 3,6 млн пассажиров

Варшава. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует в текущем году перевезти 3,630 млн пассажиров, что на около 800 тыс., или 30% больше, чем в предыдущем году.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил региональный менеджер компании по продажам в Центральной Европе Вацлав Краль, принимавший участие в презентации компании в посольстве Украины в Варшаве.

Он отметил, что компания в последние месяцы очень интенсивно развивается, заметив, что МАУ получила право выполнять около 90% маршрутов, реализуемых ранее компанией "Аэросвит".

По его данным, благодаря этому компания увеличила количество реализуемых направлений наполовину, что также существенно повлияло на пассажиропоток.

Краль сообщил, что в апреле текущего года МАУ перевезла почти 250 тыс. пассажиров, что в 1,7 раза больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Он добавил, что в мае компания рассчитывает увеличить заполняемость самолетов до около 80% с 74% в апреле.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году МАУ перевезла 2,8 млн пассажиров, что на треть больше, чем в предыдущем году. Общее количество пассажиров, перевезенных украинскими авиакомпаниями, увеличилось в 2012 году на 8% - до 8,1 млн человек.

Справка УНИАН. 100% акций созданной в 1992 году авиакомпании «Международные авиалинии Украины» находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из более 30 самолетов, 24 из которых принадлежат компании (большинство среднемагистральных Boeing 737), а еще 7 находятся в лизинге.

Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».