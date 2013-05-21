Экспорт услуг связи и IT Украины в 1-м квартале вырос на 33,8%

Объем экспорта услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг Украины в 1-м квартале 2013 года вырос по сравнению с 1-м кварталом 2012 года на 33,8% и составил 308,6 млн долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Объем импорта услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг за отчетный период вырос на 24,4% - до почти 107 млн долл. Доля экспорта услуг связи в общем экспорте услуг Украины в 1 квартале 2013 года составила 9,4%, импорта – 7,4%.

Справка УНИАН. Согласно оценкам Госстата, экспорт услуг связи Украины за 2012 год снизился по сравнению с 2011 годом на 3% и составил более 355,9 млн долл. Импорт услуг связи за 2012 год вырос на 4,6% - до почти 151 млн долл. Доля экспорта услуг связи в общем экспорте услуг Украины в 2012 году составила 2,6%, импорта – 2,3%.

Экспорт компьютерных услуг Украины за 2012 год вырос по сравнению с 2011 годом на 49,3% и составил более 794,4 млн долл. Импорт компьютерных услуг за этот же период вырос на 22,4% и составил более 296,6 млн долл. Доля экспорта компьютерных услуг в общем экспорте услуг Украины в 2012 году составила 5,9%, импорта – 4,4%.