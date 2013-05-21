Аэропорт «Киев» (Жуляны) за 4 месяца увеличил пассажиропоток на 189%

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-апреле текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с январем-апрелем 2012 года на 189% - до 450 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, за 4 месяца аэропорт увеличил количество принятых и отправленных рейсов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 118% - до 10,848 тыс.

При этом пассажиропоток внутри страны в январе-апреле увеличился в 19 раз - до 137,5 тыс. пассажиров, а в международном сообщении - в 2,2 раза, до 316,4 тыс. пассажиров.

"С инвестированием государства и частных структур, а также интересом зарубежных авиакомпаний к аэропорту, возросли и качественные показатели", - отметили в пресс-службе аэропорта.

По данным аэропорта, наиболее популярными направлениями за 4 месяца в международном направлении были Москва, Милан (Бергамо) и Дортмунд. Во внутреннем сообщении наиболее востребованными направлениями были Симферополь, Донецк и Одесса.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» за январь-март 2013 года увеличил пассажиропоток в 3 раза – до 311,2 тыс. человек со 108 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Общее число рейсов за первый квартал текущего года увеличилось более чем в 2 раза – до 7,5 тыс. с 3,4 тыс. в январе-марте 2012 года.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.