Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до 2017 года обновит локомотивный парк с использованием лизинговых схем. Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», ведомство, используя лизинговые схемы, закупит 300 грузовых электровозов у крупнейшего в Украине производителя локомотивов «Лугансктепловоза».

Согласно сообщению, тендер на предоставление лизинговых услуг уже объявлен, его стоимость составит 12 млрд грн.

«Лугансктепловоз», находясь в собственности компании «Трансмашхолдинг», остается заводом, который работает на украинскую экономику, пополняет налоговыми отчислениями бюджет региона и страны, предоставляет рабочие места нескольким тысячам граждан Украины», - объяснил выбор поставщика заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай Сергиенко на совещании.

Кроме представителей «Укрзализныци» и «Лугансктепловоза», в совещании приняли участие руководители около 15 ведущих украинских предприятий транспортного машиностроения, таких как заводы «Трансмаш» (Луганск), «Электротяжмаш» (Харьков), «МДС» (Днепропетровск), «СЕМЗ» (Смела), «Хартрон-Экспресс» ( Харьков) и другие.

При покупке электровозов предусмотрено достижение максимально допустимой локализации производства электровозных систем, узлов и агрегатов на украинских предприятиях, сообщает пресс-центр.

«Предложение «Укрзализныци» об изготовлении электровозов постоянного и переменного тока с обеспечением сборочного производства комплектующими деталями украинского производителя, т.е. локализацией на предприятиях Украины выпуска основных электровозных систем, узлов и агрегатов, тщательно проработано всеми главными специалистами завода»,- передает пресс-центр слова заместителя технического директора ОАО «Лугансктепловоз» Валерия Догадина.

По словам Догадина, «Лугансктепловоз» планирует установку нового оборудования для выполнения этого заказа.

«Для реализации проекта на заводе планируют установить новое современное оборудование. Представители возможных заводов-поставщиков сообщили о готовности к участию в процессе изготовления указанной партии локомотивов для «Укрзализныци», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, подконтрольный российскому "Трансмашхолдингу" украинский завод «Лугансктепловоз» и "Укрзализныця" уже подписали протокол на поставку этой техники.

Выпуск электровозов начнется уже в этом году, а в 2015 году завод выйдет на производственную мощность 100 электровозов (200 секций) в год.

Справка УНИАН. «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.