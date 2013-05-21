МТС вошел в ТОП-10 крупнейших телеком-брендов мира со стоимостью 10,6 млрд долл.

Бренд «МТС» (принадлежит ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия, владеет украинским оператором «МТС Украина») в шестой раз вошел в рейтинг 100 лидирующих мировых брендов BRANDZ, формируемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По оценке агентства, стоимость бренда выросла за 2012 год на 11,2% и составила 10,63 млрд долл.

«МТС» – единственный российский телекоммуникационный бренд, вошедший в рейтинг BRANDZ-2013. МТС также занимает девятое место в десятке лидирующих по стоимости бренда мировых телекоммуникационных компаний, по версии Millward Brown. В общем рейтинге топ-100 лидирующих мировых брендов МТС за год поднялась на два пункта и заняла 83 место.

Как считает вице-президент Millward Brown Optimor по Евразии Анастасия Куровская, МТС сделал ставку на продвижение и монетизацию передачи данных и выиграл, добившись ощутимых положительных результатов: в частности, «бренд МТС переместился в сознании потребителей из категории хороших, но дорогих брендов, в категорию брендов, цена на услуги которых вполне оправдана». На увеличение стоимости бренда компании также повлияли улучшение финансовых показателей группы, покупка компанией доли в «МТС-Банке» и расширение в связи с этим сферы влияния и компании, и бренда.

В 2008 году МТС стала первой в истории рейтинга российской компанией, попавшей в список ста наиболее ценных мировых брендов BRANDZ. Тогда стоимость бренда МТС оценивалась в 8,1 млрд долл. Третий год подряд в рейтинг BRANDZ, помимо МТС, попадает лишь один российский бренд - «Сбербанк России».

Стоимость бренда в рейтинге BRANDZ™ учитывает прогнозные доходы компании, которые генерирует бренд, и его текущие рыночные позиции, определяемые на основе исследовании мнений потребителей. Составители рейтинга исследуют более 50 тысяч брендов и опрашивают более миллиона потребителей по всему миру.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане.

«МТС Украина», 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, компания обслуживает почти 20,5 млн абонентов. Доход «МТС Украина» за 2012 год составил 9,677 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2011 году. Чистая прибыль «МТС Украина» в 2012 году выросла на 72% - до 1,983 млрд грн.