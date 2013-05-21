Интернет Ассоциация Украины требует объяснить, зачем МВД дополнительное оборудование

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) требует обоснования необходимости в принятии законопроекта, разработанного МВД, которым инициируется внесение изменений Закон Украины «О телекоммуникациях» в части установки операторами телекоммуникаций оборудования для осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Об этом говорится в открытом письме ИнАУ к председателю Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаилу Бродскому.

В письме отмечается, что, в соответствии с Законом Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», инициируемые МВД изменения являются по сути регуляторными. В частности, разработанным МВД законопроектом предусматривается обязанность операторов телекоммуникаций за собственные средства устанавливать на своих телекоммуникационных сетях технические средства (необходимые для осуществления уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий, проведения негласных следственных (розыскных) действий и обеспечения временного доступа к вещам и документам, которые содержат информацию о связи, абоненте, предоставлении телекоммуникационных услуг и др.) и обеспечивать функционирование этих средств, а также в пределах своих полномочий способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий, и временному доступу к отмеченной информации с использованием информационно-телекоммуникационных систем и недопущению разглашения организационных и тактических приемов их проведения.

В ИнАУ констатируют: то есть положениями законопроекта устанавливается дополнительная нагрузка на субъектов ведения хозяйства, поскольку в случае его внедрения большинство расходов ложится на операторов, как в части расходов ресурсов и времени относительно организации временного доступа сотрудников правоохранительных органов, так и финансовых расходов относительно организации временного доступа к отмеченной информации.

Учитывая, что данный законопроект «имеет признаки регуляторного акта», и поэтому, по мнению ИнАУ, требует «доказательства его необходимости, подтверждения обеспечения достижения в результате действия регуляторного акта максимально возможных позитивных результатов за счет минимально необходимых расходов ресурсов субъектов ведения хозяйства, граждан и государства, экономического эффекта, от внедрения регуляторного на фоне социальных явлений».

ИнАУ просит руководителя Госпредпринимательства содействия относительно исполнения разработчиком рассматриваемого законопроекта, как регуляторного акта, процедур, определенных Законом Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Как считают в ИнАУ, должны быть соблюдены принципы государственной регуляторной политики, в частности, обоснована необходимость государственного регулирования хозяйственных отношений с целью решения существующей проблемы, определено соответствие форм и уровня государственного регулирования с учетом всех приемлемых альтернатив, обеспечение в регуляторной деятельности баланса интересов субъектов ведения хозяйства, граждан и государства и др.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов своих членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и т.д.