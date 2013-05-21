Еврокомиссия предоставит 37 млн. евро на борьбу с пиратством в Африке

Брюссель. Европейская комиссия предоставит 37 млн. евро на борьбу с пиратством в Восточной и Южной Африке.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, соответствующее решение было одобрено сегодня.

Деньги будут предоставлены через программу содействия региональной морской безопасности.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что за последнее десятилетие уровень морской опасности в морских водах региона стал самым высоким в мире.

ЕС находится в регионе постоянно с 2008 года, охраняя морские суда от нападений. Результатом этого уже стало уменьшение нападений с 299 в 2011 году до 111 – в 2012 году.

“Новая европейская поддержка является шагом вперед в борьбе против пиратства, поскольку демонстрирует обязательство ЕС бороться с этой комплексной проблемой”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам развития Андрис Пибалгс.

Новая программа должна содействовать развитию юридической и судебной системы в странах региона для лучшего обеспечения ареста и передачи пиратов.

Кроме того, часть средств планируется потратить на тренинги представителей органов власти для выявления движения денег, полученных в результате пиратских действий.