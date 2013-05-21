Янукович рассказал, когда достроят объездную дорогу вокруг Днепропетровска

Павлоград. Крайний срок завершения строительства объездной автодороги вокруг Днепропетровска - 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Павлограде заявил, отвечая на вопросы журналистов, Президент Украины Виктор Янукович.

По его словам, стоимость строительства объездной автодороги вокруг Днепропетровска, строительство которой началось в 2011-м, составляет 4 млрд грн, из которых на сегодняшний день почти 2,5 млрд грн уже освоено.

“На текущий год на строительство дороги выделены из госбюджета более 600 млн грн”, - отметил Президент.

Янукович подчеркнул, что во втором полугодии 2013 года будет принято решение, каким образом объездную автодорогу будут строить в 2014 году. При этом Президент отметил, что на 2014 год будет запланирован максимальный объем выполнения работ на этом объекте. “Не хочу говорить заранее, все будет зависеть от экономики, а также от помощи Господа Бога, которого мы будем просить. Но крайний срок завершения строительства автодороги - 2015 год”, - сказал Янукович.

Справка УНИАН. Протяженность объездной дороги вокруг Днепропетровска - 61,5 км. Строительство осуществляется в четыре очереди. Первая очередь объездной дороги (18 км) была сдана в эксплуатацию в 2011 году.

Дальнейшее введение в эксплуатацию третьей и четвертой очереди обхода позволит вывести за пределы Днепропетровска весь транзитный поток – 30 тысяч единиц транспорта ежесуточно.