Авиакомпания «МАУ» с 21 мая начала полеты по маршруту Киев - Нижневартовск

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 21 мая начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Нижневартовск (Россия), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Нижневартовск будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Рейсы в обратном направлении будут выполняться также дважды в неделю - по средам и субботам. Вместе с тем, начиная с 8 июня, добавятся рейсы Киев-Нижневартовск по субботам, с обратным вылетом в воскресенье, а также с 23 июня рейсы из Киева - по четвергам и воскресеньям, с обратным вылетом в пятницу и понедельник.

Новые рейсы будут выполняться на современных самолетах Boeing-737 и Embraer-190 с двумя классами обслуживания – «бизнес» и «эконом».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь».

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.