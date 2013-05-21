AirBaltic начала выполнять летние рейсы по маршруту Одесса-Рига

Латвийский авиаперевозчик AirBaltic с 19 мая начал выполнять летние рейсы по маршруту Одесса-Рига. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в мае-июне латвийский авиаперевозчик будет выполнять два рейса в неделю. При этом в начале июля частота будет доведена до 4 полетов в неделю.

Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier Q400.

Справка УНИАН. AirBaltic – гибридная авиакомпания, соединяющая в себе практики традиционных сетевых авиакомпаний и лоукост-перевозчиков. Базируется в Международном аэропорту «Рига». В настоящее время AirBaltic обслуживает более 50 пунктов назначения. Через транзитный узел в Риге AirBaltic предлагает удобные полеты в рамках сети, охватывающей Европу, Скандинавию, Россию, СНГ и Ближний Восток.

В 2012 году авиакомпания перевезла более 3 млн пассажиров. Воздушный флот AirBaltic состоит из 28 самолетов: 5 - Boeing 737-500s, 9 - Boeing 737-300, 6 - Fokker-50s и 8 - Bombardier Q400 NextGen.