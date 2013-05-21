S&P повысил долгосрочный рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до уровня «В» с «В-», однако прогноз по рейтингу «негативный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Улучшение рейтингов продиктовано повышением ликвидности «Укрзализныци» в связи с выпуском 5-летних облигаций на сумму 500 млн долл. Мы также ожидаем, что украинские железные дороги покажут умеренный рост в 2013 году и достигнут показателя

операционной прибыли на уровне 2012 года», - отмечают в S&P.

Аналитики агентства также считают, что компания вряд ли изменит свою политику в отношении выплаты дивидендов и капитальных инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») на уровне «B-», а также национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B».

В середине марта «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

В апреле Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%. Fitch присвоил бумагам финальный рейтинг «В-».