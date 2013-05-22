«Укрзализныця» направит деньги от евробондов на капинвестиции и рефинансирование кредитов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») направит 500 млн долл., полученных от размещения пятилетних евробондов, на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по состоянию на 22 мая завершены все операции в рамках дебютного выпуска этих долговых бумаг и средства получены в полном размере.

Как сообщал на прошлой неделе УНИАН, «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

Пресс-центр «Укрзализныци» обращает внимание, что этот выпуск еврооблигаций является одним из первых привлечений средств крупными госпредприятиями.

«Это первое с 2004 года заимствование Украины, совершенное государственным корпоративным эмитентом без государственной гарантии, что свидетельствует о высоком уровне доверия западных инвесторов к «Укрзализныце»», - говорится в пресс-релизе.

Накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг «Укрзализныци» до уровня «В» с «В-» в связи с повышением ликвидности после выпуска евробондов. А днем ранее Fitch Ratings присвоило этому выпуску облигаций долгосрочный рейтинг на уровне «B-».