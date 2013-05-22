Харьковский горсовет дополнительно выделил 123 млн грн на ремонт дорог

Харьковский горсовет дополнительно выделил 123 млн грн на содержание, текущий, капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети города и внутриквартальных дорог в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения в бюджет города внесли депутаты Харьковского городского совета на сессии в среду, 22 мая.

Кроме того, на приобретение техники, механизмов и оборудования для коммунальных предприятий города расходы увеличены на 37,7 млн грн.

На погашение кредиторской задолженности прошлых лет за приобретенные товары и оказанные услуги, а также выполненные работы по текущему и капитальному ремонту будет направлено 43,3 млн грн. На капитальный ремонт и реконструкцию трамвайных линий и контактной сети, переездов, технических средств организации дорожного движения предусмотрено выделить 21 млн грн. На содержание и реконструкцию КП «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» расходы на текущий год вырастут на 22,5 млн грн.

Также депутаты предусмотрели увеличение расходов на проектные работы будущих периодов, а также на строительство и реконструкцию инженерных сетей в сумме 9,1 млн грн. Помимо этого, запланированы расходы на оказание финансовой поддержки на выплату заработной платы и приобретение горюче-смазочных материалов для предприятий городского электротранспорта на сумму 5,6 млн грн, материальной помощи на лечение профессиональных заболеваний медицинским работникам - 2 млн грн, проведение праздника «Выпускник-2013» - 1,2 млн грн.

По словам заместителя мера – директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, внесение изменений в бюджет Харькова на 2013 год обусловлено получением субвенций в сумме 16 млн грн из областного бюджета (за эти деньги проведут реконструкцию и строительство комплекса транспортных сооружений по пр. 50-летия СССР и приюта городского Центра содержания бездомных животных).

Кроме того, горсовет перераспределил 272,9 млн грн, которые высвободились в связи с реструктуризацией долга города за приобретенный к Евро-2012 городской транспорт и за счет остатка средств на 1 января 2013 года по фонду окружающей природной среды.

«Увеличение доходной и расходной частей бюджета – это следствие нашей работы относительно отсрочки заемных средств, которые были получены на Евро-2012, а именно - на приобретение электротранспорта. С учетом устойчивой платежеспособности мы добились того, чтобы «Укрэксимбанк» пошел навстречу городу Харькову. Теперь мы имеем реальную возможность направить средства, которые были зарезервированы для погашения заемных средств, на работы, необходимые в городе Харькове», - сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.