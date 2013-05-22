В Киеве на Южном мосту будет ограничено движение транспорта

В среду, 22 мая, на протяжении дня ремонтная бригада будет укладывать асфальтобетонное покрытие на Южном мостовом переходе через Днепр, сообщили в коммунальном предприятии «Киевавтодормост».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, работы будут выполнять на первой полосе движения автотранспорта на верховой стороне моста в сторону Надднепрянского шоссе.

Нормальная работа движения транспорта на этом участке будет возобновлена в 06:00 23 мая.

В коммунальной корпорации просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничения движения.