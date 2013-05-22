Азаров о реальности: строительства дорог не будет, только ремонт

Предприятие «Укравтодор» в текущем году должно будет отказаться от масштабного строительства новых дорог из-за необходимости проведения ремонтов дорог, поврежденных в зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров.

«К большому сожалению, нужно признать, что реальность не оставляет нам выбора. «Укравтодор» вынужден в текущем году отказаться от масштабного строительства новых автомагистралей, которые также нам необходимы. До зимы необходимо завершить капитальный и текущий ремонт дорог. Только в этом случае мы получим возможность в следующем году начать реализовывать амбициозную программу автодорожного строительства», - сказал Азаров.

Он отметил, что текущей зимой разрушено более 5 млн квадратных метров дорог и более 2 млн квадратных метров из них еще не отремонтированы. При этом он добавил, что процесс разрушения дорог продолжается.

«В мае дорожники ожидают, что еще 400 тысяч кв. м покрытия выйдет из строя. То есть процесс разрушения объективно продолжается, поскольку продолжается эксплуатация дорог с нарушением действующих эксплуатационных норм», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может быть вынуждено отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения.

При этом будет продолжаться сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), а также сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства.

Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.