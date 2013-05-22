Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ подтвердили планы финансировать ремонт дороги Киев-Одесса

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк подтвердили планы по финансированию ремонта дороги Киев - Одесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе заседания Кабинета министров.

“Начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Киев - Одесса. Проведены тендерные процедуры, получено согласование от Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка по привлечению средств”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в начале марта премьер-министр Николай Азаров заявил, что трасса Киев - Одесса нуждается в капитальном ремонте.

Тендер на капитальный ремонт этой автомобильной дороги выиграла компания «Дорожное строительство «Альтком», входящая в состав финансово-промышленной группы «Альтком».

Данный проект будет финансироваться за счет средств кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.