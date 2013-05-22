Microsoft представил игровую консоль нового поколения Xbox

Microsoft Corp представил рынку новый Xbox One, первую игровую консоль за последние восемь лет, призванную прижать конкурентов на сложном рынке, сообщает Reuters.

Новая приставка станет платформой для запуска продолжения культового экшн-сериала "Halo", продюсером которого выступает Стивен Спилберг, а также первой консолью, на которой выйдет новая часть шутера "Call of Duty" от Activision Blizzard Inc .

Мировые продажи Xbox One стартуют "позже в этом году", сообщил глава игрового подразделения Microsoft Дон Мэттрик на презентации, проходившей в кампусе компании под Сиэтлом. Точные сроки запуска и планируемая стоимость девайса пока неизвестны.

Microsoft надеется, что Xbox третьего поколения сможет отвлечь потребителей от набирающих обороты мобильных развлечений, рассчитывая сделать консоль центром общения в различных соцсетях. Microsoft избегает самого слова "консоль", предпочитая определение "развлекательная система".

Новый аппарат работает с телевидением, отвечает на команды, подаваемые голосом и жестами, поддерживает групповые видеоконференции в Skype.

Главными конкурентами Xbox One на рынке компьютерных игр, с оборотом $65 миллиардов в год, станут Wii U от Nintendo Co и PlayStation 4 от Sony Corp.