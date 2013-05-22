«Укрзализныця» вводит новый график движения пассажирских поездов с 26 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» с 26 мая вводит новый график движения поездов на 2013-2014 годы, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

График, как сообщается, разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению.

Кроме того, в новом графике запланировано 43 пары региональных поездов и 790 – пригородных, что на 12 пар меньше, чем в прошлом году.

Начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр Иванько отметил, что цены на билеты во всех направлениях останутся на уровне прошлого года.

В пресс-центре сообщили, что кроме ночных пассажирских поездов вводятся новые направления скоростных экспрессов категории «Интерсити +»: Харьков - Симферополь, Донецк - Симферополь, Днепропетровск - Симферополь, Киев - Запорожье.

«С введением нового графика движения поездов «Укрзализныця» продолжит развивать направления скоростного сообщения между городами Украины, предоставляя пассажирам право выбирать между дневными скоростными экспрессами и традиционными ночными поездами. В частности, с 27 мая жители Левобережья Украины - Донецкого, Днепропетровского и Харьковского регионов – смогут воспользоваться скоростными поездами «Интерсити+», чтобы доехать к месту отдыха в АР Крым», - отметили в «Укразализныце» и подчеркнули, что ночные поезда не отменяются.

В «Укрзализныце» еще раз напомнили о том, что маршрут экспресса «Интерсити+» Киев - Днепропетровск продолжен до Запорожья, а на маршруте Киев – Харьков будет введена на постоянной основе третья пара скоростных поездов, которая ранее назначалась только на отдельные даты.

«Открыт новый маршрут Интерсити Киев-Тернополь с общим временем в пути – 5 часов 55 минут. Реализация билетов по этому направлению превышает 40%. Продолжат курсировать беспересадочные вагоны из Кировограда в Киев», - обратили внимание в «Укрзализныце».

При этом для жителей левого берега Киева на станции «Дарница» открыты остановки 19 пар поездов, включая скоростной экспресс «Интерсити+» Киев-Харьков и поезд №169\170 Киев-Львов-Киев.

«Таким образом, со станции «Дарница» будет организовано сообщение с Кременчугом, Луганском, Львовом, Мариуполем, Москвой, Минском, Одессой, Полтавой, Санкт-Петербургом, Симферополем, Сумами, Харьковом и Шосткой», - подчеркнули в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. «Укрзализныця» объединяет Донецкую, Львовскую, Одесскую, Южную, Юго-Западную и Приднепровскую железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

По данным Государственной службы статистики, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-апреле 2013 года сократили пассажироперевозки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,2% - до 135,8 млн человек.