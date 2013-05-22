Прохождения таможенных процедур сократили для пассажиров отдельных международных поездов

Технология прохождения таможенных и пограничных процедур для некоторых поездов международного сообщения будет изменена, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныци».

«Так, в поезде 53\54 Киев – Санкт-Петербург таможенные и пограничные процедуры будут осуществляться на участке Чернигов – Горностаевка, что будет удобно для пассажиров, а также позволит ускорить движение поезда на 45 минут. В свою очередь в поезде №6 Киев-Москва формальности будут проводить за 25 минут до отправления поезда в вагонах и на платформе вокзала Киев-Пассажирский», - пояснили в «Укрзализныце», отметив, что безостановочным будет следование поезда только по территории Украины.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» объединяет Донецкую, Львовскую, Одесскую, Южную, Юго-Западную и Приднепровскую железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Под данным Государственной службы статистики, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-апреле 2013 года сократили пассажироперевозки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,2% - до 135,8 млн человек.