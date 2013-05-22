Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на летний период введет 93 дополнительных поезда, из них 75 пар будут следовать в Крымском направлении, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, благодаря введенным поездам в Крымском направлении, появится около 30 тыс. дополнительных посадочных мест в сутки в одну сторону.

«На период летних перевозок для желающих отдохнуть в Крыму дополнительно предложено около 30 тыс. мест в сутки в одну сторону. Также сформированы 3 состава специальных поездов для перевозок детей », - цитирует пресс-служба ведомства слова начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александра Иванько.

Кроме этого, по его словам, для обеспечения более комфортных условий для пассажиров в пунктах продажи билетов на 125 вокзалах железных Украины дополнительно открыта 141 билетная касса, в том числе 7 передвижных в Крымском регионе

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 мая вводит новый график движения поездов на 2013-2014 годы, согласно которому, по территории Украины будет курсировать 291 пара пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению.