Киевсовет создал набсовет коммунальной телекомпании “Київ”

Депутаты Киевсовета создали наблюдательный совет коммунального предприятия “Телекомпанія “Київ”, внеся соответствующие изменения в устав предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 77 из 101 зарегистрированного в зале депутата.

Также, согласно принятому решению, увеличен уставный капитал телекомпании на 4 млн грн, и таким образом теперь он составляет 23 млн грн.

Кроме того, в связи с реорганизацией структуры КГГА, теперь телекомпания подчинена Департаменту общественных коммуникаций, созданному после реформирования Управления прессы и информации, которому ранее подчинялось предприятие.

В соответствии с официальными объяснениями, решение о создании наблюдательного совета телеканала связано с решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 29 мая 2012 года.