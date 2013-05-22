Кагаловский: телеканал ТВі возобновит работу в прежнем составе в ближайшее время

Телеканал ТВі возобновит работу в прежнем составе в ближайшее время.

Об этом сказал владелец телеканала, британский бизнесмен российского происхождения Константин Кагаловский на пресс-конференции в УНИАН на тему "Как украли ТBi: новые подробности рейдерского захвата телеканала по материалам расследования уголовных дел в «Великобритании и Украине».

«Я не хочу называть конкретные сроки, но не думаю, что буду ждать два месяца. Суды - само собой, но канал начнет вещать гораздо раньше», - сказал он.

Кагаловский напомнил, что по его иску Высокий суд Великобритании запретил компании Balmore Invest Limited проводить любые сделки, передавать третьим лицам, номинальному держателю, агенту, закладывать акции компании «МедиаИнфо» (владелец телеканала ТВі).

«23 апреля, в тот же день, когда был осуществлен рейдерский захват канала, Альтман передал активы компании Balmore еще 5 английским компаниям», - сказал Кагаловский, добавив, что суд вынес решение заморозить активы этих компаний, собственником которых является Альтман, а директором одной из них - Рейчел Эриксон.

По словам Кагаловского, Эриксон «прислала в Англию письмо, в котором она пишет, что у нее украли паспорт, она в глаза не видела компанию Balmore и ее дочерних компаний и никаких документов, связанных с компанией, не подписывала».

Кагаловский также сообщил, что правоохранительные органы Великобритании возбудили два уголовных дела против претендующего на владение телеканалом бизнесмена Альтмана и компании Balmore Invest Limited. "Дело возбуждено по моему заявлению и компании Wilcox Ventures LTD против Альтмана, против Рейчел Эриксон и компании Balmore", - сказал Кагаловский.

Он также представил поддельные, по его словам, документы, с помощью которых была осуществлена «операция по захвату канала». «19 апреля в МИД Великобритании были зарегистрированы два документа, один из которых представляет собой доверенность на имя Альтмана, а второй - протокол компании Wilcox, который разрешает им продать 84% неизвестно кому. Ответственно вам заявляю, что, как показало расследование, эти документы поддельные»,- сказал Кагаловский.

Как сообщал УНИАН, в апреле на ТВі возник корпоративный конфликт в связи с объявлением об изменении владельца телеканала.

23 апреля на официальном сайте ТВі появилось сообщение о назначении гендиректором телеканала Артема Шевченко, который сменил предыдущего руководителя Наталию Катеринчук.

Также, в соответствии с сообщением, новым инвестором канала стал американский бизнесмен Александр Альтман.

В то же время Катеринчук опровергла информацию об изменении руководства канала, а владелец ТВі Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала «при помощи силовых структур». Он также опроверг сведения о продаже канала и обвинил Альтмана в подделке доверенности его компании. Журналистов телеканала об этих изменениях официально не извещали.

В знак протеста часть журналистов телеканала ТВі объявили забастовку, а позже приняли решение уйти из канала.

Кагаловский решил передать журналистам, которые уволились из телеканала ТВі из-за корпоративного конфликта, контрольный пакет своих акций во всех компаниях, которые входят в структуру канала.