Приднепровская железная дорога за 4 месяца отремонтировала 157,5 км путей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 4 месяца этого года отремонтировала разными видами ремонта 157,5 км железнодорожный путей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, общая стоимость выполненных работ составила 58,6 млн грн.

В частности, за этот период предприятие модернизировало 38,4 км путей (направление Лозовая-Симферополь), капитально отремонтировано 14,5 км. Средний ремонт выполнен на участках общей длиной 91,5 км, комплексно-оздоровительный - на 13,1 км путей (направления Лозовая-Симферополь, Пятихатки-Чаплино, Джанкой-Керчь).

По данным ПЖД, кроме того, отремонтированы 64 комплекта стрелочных переводов, заменены новыми на железобетонных брусьях 5 комплектов стрелочных переводов (направления Лозовая-Симферополь, Пятихатки-Кривой Рог, Пятихатки-Чаплино).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.