Антимонопольный комитет считает обоснованным подорожание проезда в харьковском метро

Антимонопольный комитет считает экономически обоснованным повышение тарифов на проезд в харьковском метрополитене.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на начальника Харьковского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Анатолия Косолапова.

По его словам, себестоимость проезда в харьковском метро составляет сейчас около 3 грн.

Косолапов отметил, что повышение тарифов вызвано целым рядом причин. Так, на сегодняшний день изношенность подвижного состава и оборудования метрополитена превышает 85%. Рентабельность перевозок одного пассажира в метрополитене составляет 4%, в трамвае и троллейбусе - 5%. Также за последние два года приблизительно на 50% увеличились расходы предприятий на электроэнергию в связи с повышением ее стоимости.

«Даже самая небольшая прибыль, которая будет получена при повышении тарифов, сможет помочь улучшить состояние и качество обслуживания харьковского метро», - отметил Косолапов.

Как сообщал УНИАН, КП «Харьковский метрополитен» обратилось в Харьковский городской совет с просьбой поднять тариф на проезд до 3 грн. Сегодня, 22 мая, Харьковский городской председатель Геннадий Кернес на брифинге после заседания сессии горсовета заявил, что вопрос повышения тарифов на проезд в харьковском электротранспорте сегодня будет решен на заседании исполкома городского совета.

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