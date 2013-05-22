Крюковский вагонзавод перенес выпуск электрички и дизель-поезда на следующий год

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) перенес начало выпуска электрички и дизель-поезда с 2013 на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель правления предприятия Евгений Хворост.

По его словам, предприятие сегодня активно занимается согласованием документации на новые виды продукции.

«Сейчас занимаемся документацией на электрички и на дизель-поезд. Их можно реально будет увидеть в 2014 году. Не успеваем в этом году выпустить», - сказал Хворост.

Напомним, ранее глава наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько заявлял, что Крюковский вагоностроительный завод намерен выпустить первый дизель-поезд в конце 2013 года. Он тогда рассказал, что в новом дизель-поезде силовая установка будет вмонтирована под днище вагона.

Дизель-поезд используется в качестве подвижного состава для пассажирских перевозок в пригородном, межобластном, местном сообщении на неэлектрифицированных, а также частично электрифицированных линиях, в скоростном междугороднем сообщении, а также в качестве служебного (ремонтного, путеизмерительного и др.) транспорта.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году завод планирует уменьшить выпуск грузовых вагонов на 27%, или на 3 тыс. шт. по сравнению с 2012 годом - до 8 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 штук.