Украина заинтересована в увеличении объемов автомобильных грузоперевозок с Турцией

Украина заинтересована в снятии барьеров и искусственных ограничений, препятствующих осуществлению автомобильных перевозок между двумя странами, отметил Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак во время встречи с Министром транспорта и связи Турции Бинали Йылдырымом в рамках Международного транспортного форума в Лейпциге. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, Козак отметил, что украинской стороной разработан проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о либерализации грузовых перевозок.

В то же время, министр инфраструктуры Украины предложил турецкому коллеге осуществить ряд совместных мероприятий по рациональному использованию транзитного потенциала обеих стран и диверсификации грузоперевозок.

"Сейчас возможности действующей железнодорожно-паромной переправы и паромных линий не используются в полной мере. Таким образом, страны имеют значительный потенциал для увеличения объемов комбинированных и контейнерных перевозок", - цитирует пресс-служба министра, отметившего, что решить эти вопросы поможет присоединения турецкой железной дороги в реализации проектов поездов «Викинг» и «Зубр», а также участие Турции в создании нового международного транспортного коридора между Балтийским и Черным морем.

Как сообщал УНИАН, министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныцей») намерено активизировать развитие мультимодальных перевозок (перевозок грузов разными видами транспорта в рамках одного контракта) с привлечением новых участников выполнения перевозок в направлении Черное море – Балтика, а также из Китая в Западную Европу

Справка УНИАН. В экспериментальном режиме железнодорожно-паромное сообщение между Украиной и Турцией действует с 2004 года через порты Ильичевск-Дериндже.