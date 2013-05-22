В Харькове подорожает проезд в метро, троллейбусах и трамваях

В Харькове исполнительный комитет городского совета утвердил новые тарифы на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Согласно решению, стоимость проезда в метро будет увеличена с 2 грн до 3 грн, в наземном электротранспорте (трамваях и троллейбусах) - с 1,5 грн до 2 грн.

«Основанием для такого шага стало подорожание энергоносителей, рост минимальной зарплаты и необходимость ремонта подвижного состава для безопасной работы городского электротранспорта», - отметили в пресс-службе горсоветы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, начальник Харьковского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Анатолий Косолапов заявил, АМКУ считает экономически обоснованным повышение тарифа на проезд в харьковском городском электрическом транспорте.

В свою очередь на брифинге после сессии горсовета Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что для повышения тарифа уже есть все разрешительные документы. Решение вступит в силу сразу после опубликования в официальных изданиях.