Набсовет Киевского речного порта сменил и.о. главы правления

Наблюдательный совет Киевского речного порта назначил временно исполняющим обязанности главы правления Владимира Диюна, который ранее занимал должность главного гидротехника компании "Киевпорт".

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Валерий Биктагиров, который ранее занимал должность исполняющего обязанности главы правления, уволен с занимаемой должности решением набсовета от 21 мая 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Киевский речной порт» на 2,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке предоставления специализированных услуг порта. По мнению АМКУ, созданная портом «Столичная судоходная компания» препятствовала доступу на рынок перевозки пассажиров речным транспортом.

Справка УНИАН. Киевский речной порт специализируется на перевозках пассажиров водным транспортом, а также на разработке гравиевых и песчаных карьеров.