«Укрзализныця» продлит маршруты региональных поездов

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), согласно новому графику движения на 2013-2014 года, продлит маршруты региональных поездов, сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

В частности, маршрут поезда Хмельницкий – Шепетовка будет продлен до станции Лепесовка, поезда Киев – Жмеринка – до станции Рахны, Ковель - Заболотье – до Хотислава.

Кроме того, в летний период на ПЖД рельсовый автобус будет курсировать на участке Джанкой - Феодосия, Феодосия – Владиславовна (старый маршрут: Джанкой-Вадим – Феодосия).

Согласно сообщению, по новому расписанию поезд Казатин-Жмеринка №6307 теперь будет отправляться со станции Казатин в 18 ч 43 мин, отправление поезда № 6317 Сарны - Ковель – в 4 ч 07 мин., № 6319 Сарны – Ковель – в 8 ч 40 мин.

В новом графике движения по железным дорогам будут курсировать 43 пары региональных поездов и 790 пар пригородных поездов, сообщил начальник главного управления пригородных пассажирских перевозок железнодорожного транспорта Игорь Мариненко.

«Новый график движения на 2013-2014 года, который вводится 26 мая 2013 с 00 час 00 мин, составлен таким образом, чтобы обеспечить перевозку пассажиров и региональными, и пригородными поездами », - отметил Мариненко.

По его словам, для осуществления перевозок в местном и пригородном сообщении будут использоваться 14 рельсовых автобусов, 115 дизель-поездов и 300 составов электропоездов, в том числе для региональных поездов - 11 дизель-поездов, 28 электропоездов и 4 рельсовых автобуса.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 мая вводит новый график движения поездов на 2013-2014 годы. График разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению.