«Укрзализныця» с начала года отремонтировала более 4,5 тыс. вагонов

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в текущем году в рамках подготовки к новому графику движения поездов отремонтировала 4532 вагона, 500 из которых – капитально, сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр Иванько.

По его словам, было отремонтировано 262 вагона СВ, 1705 купейных вагонов, 2373 плацкартных вагона, 144 межобластных с местами для сидения, 23 вагона-ресторана и 25 багажных вагонов.

Только 36,7% от общего количества - 1664 пассажирских вагона оборудованы системой кондиционирования воздуха, остальные - так называемой естественной вентиляцией, отметил Иванько.

Кроме того, проведен комиссионный осмотр 1277 секций электропоездов, 218 секций дизель-поездов, 6 секций рельсовых автобусов, 21 тепловоза и 1 автомотрисы. Выполнен капитальный ремонт 32 секций электропоездов.

Также железнодорожники осмотрели 1491 электровоз, 1706 тепловозов и 7 рельсовых автобусов, проведен капремонт 19 электровозов.

Проведена ревизия 19 вагономоечных комплексов и 12 стиральных комплексов.

С начала года модернизировано 120 км пути, на 138 км проведен капремонт, на 190 км -средний ремонт.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 мая вводит новый график движения поездов на 2013-2014 годы. График разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению.