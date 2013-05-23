Украина предлагает России отказаться от разрешительной системы на автоперевозки

Украина предлагает России полную либерализацию грузовых перевозок между странами. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил глава министерства Владимир Козак во время встречи с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым в рамках Международного транспортного форума в Лейпциге (Германия).

Согласно сообщению, украинская сторона уже подготовила проект межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении, в котором предусматривается полный отказ от разрешительной системы при транзитных перевозках и перевозках в/из третьих стран.

«Эффективность и успешность снятия ограничений на перевозки между двумя странами доказывает авиационная отрасль - в этой сфере на сегодня между Украиной и Россией не существует никаких ограничений ни по частотам, ни по пунктам назначений и количеству авиакомпаний», - передает пресс-служба слова Козака.

Кроме того, министры договорились активизировать работу по повышению эффективности автомобильной, морской и железнодорожной подотраслей транспорта и соответствующих рабочих групп и комиссий.

«Увеличение грузопотоков между странами будет способствовать повышению уровня национальных экономик, как Украины, так и России, ведь развитие отрасли предусматривает инвестирование в строительство дорог, железнодорожных путей, модернизацию подвижного состава и развитие портов и т.п.», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

Украинские автоперевозчики в 2012 году, с учетом разрешений, выданных Государственной инспекцией Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и госпредприятием СМАП, получили 660 тыс. разрешений на международные автоперевозки.

Укртрансинспекция за 3 месяца 2013 года выдала 2 083 тыс. разрешений на осуществление автоперевозок.

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