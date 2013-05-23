Новый смартфон HTC Desire 600 dualsim появится в украинских магазинах в июле

Новый смартфон HTC Desire 600 dualsim появится в украинских магазинах мобильной техники в начале июля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании НТС.

Как отмечается в сообщении, смартфон HTC Desire 600 dualsim – первое устройство среднего ценового сегмента с последней версией интерфейса HTC Sense 5 (цена устройства составит около 4000 грн).

Вместе с операционной системой Android JellyBean новая модель снабжена супербыстрым 4-ядерным процессором, двумя камерами, а также новой функцией VideoHighlights (автоматическое создание динамичных галерей). Таким образом, смартфон объединил в себе удобство использования двух телефонных номеров, новые функции и скорость, необходимую для игровых приложений и комфортной работы, отметили в пресс-службе.

Двойной слот для SIM-карт позволяет пользоваться преимуществами двух телефонных номеров в одном устройстве. Система “dual active” поддерживает обе sim-карты в активном режиме.

Справка УНИАН. Корпорация HTC (Тайвань) является одной из быстрорастущих компаний в индустрии мобильных аппаратов. Доход компании в 3-м квартале 2012 года составил 1,84 млрд евро.