Nissan отзывает более 840 тысяч автомобилей по всему миру из-за дефекта в рулевой системе

Один из ведущих автопроизводителей Японии компания Nissan Motor объявила об отзыве более 840 тысяч автомобилей по всему миру из-за неполадок в системе рулевого управления, говорится в пресс-релизе министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Отзыву подлежат модели Nissan Micra, произведенные в Великобритании в период с 2002 по 2006 год, а также Nissan Cube, выпущенные в Японии с 2002 по 2006 год, передает РИА "Новости".

Причиной отзыва стал дефект в рулевом управлении. Согласно пресс-релизу, болты креплений рулевой колонки не затянуты на должном уровне. Однако производитель отмечает, что данный дефект не может стать причиной внезапного отказа управления автомобилем и пока не привел к ДТП.

Компания Nissan - второй по величине автопроизводитель в Японии после Toyota, входит в состав альянса Renault-Nissan. Компания также выпускает автомобили премиум-класса под брендом Infiniti.

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