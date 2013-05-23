Украинские страховщики в 1-м квартале снизили привлечение страховых платежей по ОСАГО на 3,5%

Объемы страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками от продажи полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), по итогам января-марта 2013 года составили 561,142 млн грн, что на 3,5% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщается на сайте Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Согласно сообщению, в январе-марте 2013 года, по сравнению с январем-мартом 2012 года, сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, снизилась на 5,3% – до 238,155 млн грн, количество заключенных страховщиками договоров ОСАГО выросло на 1,0% - до 1,962 млн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец марта 2013 года вошли страховые компании “Оранта”, “Страховая группа “ТАС”, “Провидна”, “АХА Страхование”, “Аска”, “Гарант Авто”, “Княжа Виена Иншуранс Групп”, “Уника”, “УПСК”, “Глобус”.

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют страховые компании “Оранта”, “Провидна”, “Страховая группа “ТАС”, “УПСК”, “АХА Страхование”, “Княжа Виена Иншуранс Групп”, “Гарантия”, “Уника”, “Гарант-Авто”, “Днепроинмед”.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2013 года, по сравнению с январем-февралем 2012 года, объемы страховых платежей по ОСАГО выросли на 0,4% - до 354,11 млн грн, сумма страховых выплат снизилась на 8,1% – до 144,40 млн грн, количество заключенных договоров выросло на 6,0% - до 1 231 333 штук.

Моторное (Транспортное) страховое бюро Украины является объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием осуществления ОСАГО.