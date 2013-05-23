Украина предложила Латвии участвовать в транспортном коридоре между Балтийским и Черным морями

Украина предлагает Латвии принять участие в создании международного транспортного коридора для увеличения объемов перевозок между Балтийским и Черным морем.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак во время встречи в рамках Международного транспортного форума в Лейпциге (Германия).

Согласно сообщению пресс-службы, украинский министр отметил, что эффективное использование транзитного потенциала и либерализация автомобильных перевозок между Украиной и Латвией будет способствовать развитию экономик обеих стран.

По словам Козака, в сфере авиации на сегодня не существует ограничений по частотам, пунктам назначения и количеством назначенных авиапредприятий.

"И это является примером успешности либерализации перевозок между двумя странами", - сказал он, отметив, что повышению эффективности развития транспортных отношений между странами способствовала бы либерализация и в части перевозок грузов автомобильным транспортом в двустороннем и транзитном сообщении.

В то же время, при обсуждении вопросов развития контейнерных перевозок в составе поезда "Зубр" (основателями проекта являются Украина, Латвия, Эстония и Белоруссия, а с 2012 года к нему присоединились Молдова и Польша) министр подчеркнул, что за первый квартал 2013 года объемы перевозок этим поездом выросли на 27% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Он также отметил целесообразность продолжения эффективного использования транзитного потенциала обеих стран с целью дальнейшего увеличения объемов контейнерных перевозок.

Как сообщал УНИАН, министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныцей») намерено активизировать развитие мультимодальных перевозок (перевозок грузов разными видами транспорта в рамках одного контракта) с привлечением новых участников выполнения перевозок в направлении Черное море – Балтика, а также из Китая в Западную Европу.