ВР не смогла выбрать кандидата на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

Верховная Рада не поддержала ни одного из 11 кандидатов на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает корреспондент УНИАН, больше всего голосов по рейтинговому голосованию набрала кандидатура от фракции КПУ Виктории Георгиевской, но во время голосования в сессионном зале она не получила необходимые 226 голосов (проголосовали только 209 из 376 - УНИАН).

Также на эту должность претендовал от Национального союза журналистов Украины Михаил Калиниченко, от Ассоциации “Общее пространство” - Константин Квурт, от Всеукраинской общественной организации “Телерадиовещательная ассоциация Украины” - Юрий Крайняк, от Национального союза журналистов - Виктор Набруско, от фракции “Свобода” - Тарас Осауленко, от Всеукраинской ассоциации детского и юношеского телевидения - Владимир Пашук, от ОО “Всеукраинская ассоциация телезрителей” - Александр Пивнюк, от ВОО “Независимая ассоциация телерадиовещателей” - Валентин Резниченко, от Независимой ассоциации телевещателей Украины - Виталий Сокур, от депутатской группы «Реформы во имя будущего» - Геннадий Задирко. Все эти кандидатуры не набрали даже 150 голосов.

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко отметил, что теперь в газете “Голос України” будет объявлен новый конкурс на должность члена Нацсовета.

Как сообщалось, ВР должна избрать по своей квоте члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с тем, что Оксана Калетник вышла из состава Нацсовета после избрания народным депутатом.