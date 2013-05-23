Между Украиной и Словакией вскоре начнется регулярное авиасообщение

Между Украиной и Словакией вскоре начнется регулярное авиационное сообщение без ограничения частот. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил глава министерства Владимир Козак во время встречи с первым заместителем министра транспорта, строительства и регионального развития Словацкой Республики Ф.Палко в рамках Международного транспортного форума в Лейпциге (Германия).

"В сфере авиационного транспорта определены возможности каждой стороны по назначению авиапредприятий для выполнения регулярных рейсов между Украиной и Словакией. При этом нет ограничений частот, поэтому авиапредприятия вправе осуществлять регулярное воздушное сообщение из любой точки Украины в любой пункт Словакии и обратно", - сообщил Козак.

При этом украинский министр отметил заинтересованность Украины в полной либерализации автомобильных грузовых перевозок со Словакией с целью эффективного развития двустороннего сотрудничества.

Согласно сообщению, другие вопросы развития двустороннего сотрудничества в области автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок между Украиной и Словацкой Республикой, развития туризма, бизнес- и инвестиционного климата и т.д. планируется обсудить во время следующего заседания Межправительственной словацко-украинской смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.