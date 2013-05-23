Украина адаптирует работу транспортного сектора к мировым стандартам

Украина адаптирует работу транспортного сектора к мировым нормам и стандартам, заявил глава министерства Владимир Козак на Международном транспортном Форуме в Лейпциге (Германия), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам Козака, Украина готова участвовать в формировании универсальной транспортно-логистической системы, которая соединит как Азию с Европой, так и страны Балтийского, Черноморского, Каспийского и Средиземноморского регионов.

«Украина является надежным и перспективным партнером. Совместные усилия, направленные на устойчивое развитие транспорта будущего, помогут применить инновационные технологии для решения насущных транспортных проблем и, как следствие, обеспечат стабильное развитие экономики, направленной на повышение благосостояния населения наших стран», - добавил министр.

Так же Владимир Козак провел встречи с руководителями транспортных ведомств Турции, России, Латвии, Польши, в ходе которых решались вопросы межгосударственного сотрудничества в транспортной отрасли и обсуждались перспективы реализации совместных транспортных проектов.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Александра Вилкула, развитие сферы дорожного строительства и повышение логистического потенциала Украины могут повысить ВВП страны на 5%.