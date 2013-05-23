Козак хочет наладить авиасообщение с Германией из Донецка и Днепропетровска

Украина заинтересована в осуществлении авиационных перевозок в Германию из международных аэропортов Донецка и Днепропетровска, заявил глава министерства Владимир Козак на Международном транспортном Форуме в Лейпциге (Германия), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Кроме того, Козак отметил, что Украина готова возобновить деятельность совместных украинско-германских рабочих групп и комиссий по развитию морского и речного транспорта Украины.

Также министр предложил своему немецкому коллеге провести встречу экспертов по определению перспектив развития интермодальных перевозок.

По словам Козака, Украина заинтересована в развитии всех типов перевозок между Украиной и Германией.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

В апреле текущего года аэропорт увеличил пассажиропоток по сравнению с апрелем 2012 года на 6% - до 72,314 тыс. человек.

Аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного, входит в состав ОАО «АК «Днеправиа».

Международный аэропорт «Днепропетровск» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 4,1% по сравнению с 2011 годом — до 443,778 тыс. человек.