Минэкономразвития просит Беларусь выдать украинским перевозчикам больше разрешений

Украина обратилась к Беларуси с просьбой увеличить количество разрешений на международные перевозки для украинских компаний на 8 тыс. – до 26,5 тыс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, с такой просьбой к белорусской стороне обратился министр экономразвития Украины Игорь Прасолов в ходе заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшей в Киеве 22 мая.

«Мы обращаемся к нашим белорусским коллегам с просьбой увеличить количество разрешений на международные автомобильные перевозки для наших перевозчиков на 8 тыс. штук на безвозмездной основе», - сказал Прасолов.

По его словам, необходимость в увеличении количества разрешений обусловлена активным развитием торгово-экономических отношений Украины со скандинавскими странами и странами Прибалтики.

«Наши перевозчики обратились к правительству с просьбой посодействовать в решении этого вопроса, и я надеюсь, что наши белорусские коллеги учтут это пожелание», - отметил Прасолов.

Напомним, что Беларусь в 2013 году сократила Украине число разрешений для бесплатного проезда автоперевозчиков по территории страны до 18,5 тыс. с 22 тыс. в 2012 г.