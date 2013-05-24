Роскомнадзор внес соцсеть "ВКонтакте" в "черный список", но потом признал это ошибкой

Роскомнадзор 24 мая внес социальную сеть "ВКонтакте"в единый "черный список"сайтов, передает РИА "Новости".

Информация об этом размещена на сайте единого реестра интернет-страниц, которые содержат информацию, запрещенную к распространению в РФ.

Затем Роскомнадзор удалил IP-адрес социальной сети "ВКонтакте" из "черного списка" сайтов, признав включение его в список ошибкой.

"Искомый адрес не значится в реестре", - такое сообщение сайт единого реестра выдает при попытке проверить, включен ли в "черный список" адрес vk.com.

С 1 ноября 2012 года в России функционирует автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено".

Поскольку создание реестра основано на законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в первую очередь речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса должен принимать суд.

"ВКонтакте" является одной из крупнейшей в постсоветском интернет-пространстве социальной сетью, ее ежедневная аудитория насчитывает более 40 миллионов человек. Причины включения соцсети в список на сайте Роскомнадзора не уточняются.