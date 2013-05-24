Поезд "Днепропетровск - Санкт-Петербург" столкнулся с грузовиком, 2 человека погибли

Поезд №335 «Днепропетровск - Санкт-Петербург» 23 мая на станции Буйничи (Беларусь) столкнулся с грузовиком «КамАЗ», сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в результате столкновения тепловоз и 4 вагона поезда сошли с рельс, но ни один пассажир не пострадал.

По информации министерства, ДТП произошло по вине водителя «КамАЗа», который проигнорировал предупредительные сигналы машиниста поезда.

На станции Могилев (Беларусь) был сформирован поезд составом из шести вагонов для дальнейшей перевозки пассажиров к месту назначения.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, «в результате столкновения автомобиль «КамАЗ» получил значительные механические повреждения, погибли водитель, 1961 г. р., и пассажир автомобиля (граждане Узбекистана).

На момент столкновения в пассажирском поезде находилось 204 пассажира и 18 человек обслуживающего персонала в 10 вагонах. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Тепловоз пассажирского поезда от удара развернуло поперек путей, имелось незначительное истечение дизельного топлива из бака, которое было ликвидировано спасателями. Впоследствии произведена откачка топлива в прибывший бензовоз. С рельсов сошли вагоны №№ 2, 3, 6, 7, повреждено 100 м железнодорожного полотна.

Движение поездов через станцию Буйничи было временно прекращено.

По информации МЧС Беларуси, восстановительные работы на железнодорожном переезде в Могилевском районе продолжаются.