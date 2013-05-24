Попов уверяет, что метро на Троещину уже строят

Работы по строительству четвертой линии метрополитена на столичную Троещину уже идут.

Об этом председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов сказал в интервью газете “Сегодня”.

“Что касается метро в сторону жилмассива Выгуровщина-Троещина, то мы сейчас занимаемся привлечением инвестора для максимально быстрой реализации этого проекта. А работы по строительству четвертой линии уже идут – в ближайшие дни в районе улицы Набережно-Луговой будем закладывать первые элементы оправы туннеля”, - сказал он.

Попов отметил, что когда инвестор будет определен, можно будет планировать сдачу в эксплуатацию первой очереди новой линии метро уже через два года.

Он также подчеркнул, что проект строительства метро на Троещину разделен на несколько очередей, чтобы как можно быстрее запустить движение с Троещины до Подола, а второй очередью идти по Правому берегу – от Лукьяновки до Подольского моста.

“На первом этапе планируется привлечь порядка 800-900 млн долларов, а общая стоимость строительства метро на Троещину составляет около 2 млрд долларов. Такие суммы сейчас непосильны для бюджета, поэтому в решении этого важнейшего для киевлян вопроса мы надеемся на сотрудничество с бизнесом. Я уверен, что строительство и эксплуатация метрополитена, особенно на Троещину, является интересным с точки зрения инвестиций проектом”, - сказал глава КГГА.