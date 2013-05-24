Мининфраструктуры считает неверной информацию об отмене ряда поездов

11:59, 24 мая 2013
Транспорт/Связь
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Министерство инфраструктуры Украины называет  недостоверной информацию об отмене поездов в связи с введением нового графика  движения и заявляет о том, что ни один регион страны не останется без  железнодорожного сообщения. Об этом во время часа вопросов к  правительству заявил заместитель министра инфраструктуры Украины  Владимир Корниенко.

«Поезда не отменяются, поезда заменяются в соответствии с новым графиком  движения. Ни один регион не останется без сообщения», - сказал  Корниенко.

По его словам, поездов не только не становится меньше, многие поезда  идут дополнительно. «При этом много поездов идут дополнительно», -  отметил заместитель министра.

Заместитель министра при этом предложил: если есть нарекания на движение поездов, то  Мининфраструктуры готово их рассмотреть. "Если есть нарекания на  какие-то конкретные станции или рейсы – дайте информацию, и мы  рассмотрим», - заявил Корниенко.

Он еще обратил внимание на то, что на сегодняшний день ни один регион  не остался без железнодорожного сообщения.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного  транспорта Украины «Укрзализныця» с 26 мая вводит новый график движения  поездов на 2013-2014 годы, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».  График  разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары  пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары  сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому  распоряжению. Кроме того, вводятся новые направления скоростных  экспрессов категории «Интерсити +»: Харьков - Симферополь, Донецк -  Симферополь, Днепропетровск - Симферополь, Киев - Запорожье.

С 27 мая жители Левобережья Украины - Донецкого, Днепропетровского и  Харьковского регионов – смогут воспользоваться скоростными поездами  «Интерсити+», чтобы доехать к месту отдыха в АР Крым. Маршрут экспресса  «Интерсити+» Киев - Днепропетровск продолжен до Запорожья, а на маршруте  Киев – Харьков будет введена на постоянной основе третья пара  скоростных поездов, которая ранее назначалась только на отдельные даты.

Кроме того, открыт новый маршрут Интерсити Киев-Тернополь с общим  временем в пути – 5 часов 55 минут. Реализация билетов по этому  направлению превышает 40%. Продолжат курсировать беспересадочные вагоны  из Кировограда в Киев.

При этом для жителей левого берега Киева на станции «Дарница» открыты  остановки 19 пар поездов, включая скоростной экспресс «Интерсити+»  Киев-Харьков и поезд №169\170 Киев-Львов-Киев.

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