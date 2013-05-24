Мининфраструктуры считает неверной информацию об отмене ряда поездов

Министерство инфраструктуры Украины называет недостоверной информацию об отмене поездов в связи с введением нового графика движения и заявляет о том, что ни один регион страны не останется без железнодорожного сообщения. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Корниенко.

«Поезда не отменяются, поезда заменяются в соответствии с новым графиком движения. Ни один регион не останется без сообщения», - сказал Корниенко.

По его словам, поездов не только не становится меньше, многие поезда идут дополнительно. «При этом много поездов идут дополнительно», - отметил заместитель министра.

Заместитель министра при этом предложил: если есть нарекания на движение поездов, то Мининфраструктуры готово их рассмотреть. "Если есть нарекания на какие-то конкретные станции или рейсы – дайте информацию, и мы рассмотрим», - заявил Корниенко.

Он еще обратил внимание на то, что на сегодняшний день ни один регион не остался без железнодорожного сообщения.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» с 26 мая вводит новый график движения поездов на 2013-2014 годы, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци». График разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению. Кроме того, вводятся новые направления скоростных экспрессов категории «Интерсити +»: Харьков - Симферополь, Донецк - Симферополь, Днепропетровск - Симферополь, Киев - Запорожье.

С 27 мая жители Левобережья Украины - Донецкого, Днепропетровского и Харьковского регионов – смогут воспользоваться скоростными поездами «Интерсити+», чтобы доехать к месту отдыха в АР Крым. Маршрут экспресса «Интерсити+» Киев - Днепропетровск продолжен до Запорожья, а на маршруте Киев – Харьков будет введена на постоянной основе третья пара скоростных поездов, которая ранее назначалась только на отдельные даты.

Кроме того, открыт новый маршрут Интерсити Киев-Тернополь с общим временем в пути – 5 часов 55 минут. Реализация билетов по этому направлению превышает 40%. Продолжат курсировать беспересадочные вагоны из Кировограда в Киев.

При этом для жителей левого берега Киева на станции «Дарница» открыты остановки 19 пар поездов, включая скоростной экспресс «Интерсити+» Киев-Харьков и поезд №169\170 Киев-Львов-Киев.