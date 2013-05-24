Станцию столичного метро “Теремки” откроют ко Дню независимости

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в интервью газете “Сегодня” от 24 мая сообщил, что станция метро “Теремки” будет открыта ко Дню независимости.

Он отметил, что эту станцию метро собирались открыть ко Дню города, но из-за перебоев с финансированием планы пришлось пересмотреть.

“Сейчас, когда город получил целевым траншем из государственной казны 96 миллионов гривен, бюджет этого строительства полностью сформирован. Я думаю, что сроки сдачи больше отодвигать не придется, и ко Дню независимости Украины киевляне получат новую станцию метро”, - сказал он.

Попов также отметил, что введением в эксплуатацию станции “Теремки” завершается строительство Куреневско-Красноармейской линии.

“За последние 2,5 года это будет шестая построенная станция. Надо сказать, что такими темпами метро в Киеве не строилось никогда – даже в советское время”.

Напомним, Попов также сообщил, что работы по строительству четвертой линии метрополитена на столичную Троещину уже идут.