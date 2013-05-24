Летом в центре Киева можно будет парковаться за 10 грн в день

В паркингах больших торгово-развлекательных комплексов, которые находятся в центре Киева, уже летом можно будет оставлять автомобиль за 10 грн в день.

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель КГГА Александр Попов.

"Проведены консультации со всеми частными структурами, которые имеют паркинги в центре города, стоимость в которых – 50 гривен. Это достаточно высокие цены, и поэтому киевляне этими паркингами не пользуются. Но у нас есть договоренность, и с лета мы начнем ее реализовывать. Она заключается в следующем: если есть паркинг, то парковка на нем будет стоить 10 гривен в день", - сказал Попов.

По его словам, уже достигнуты предварительные договоренности относительно паркинга под ТРК «Мандарин» на Бессарабке, комплекса «Парус» и универмага «Украина».

В то же время, как отметил председатель КГГА, ГАИ будет следить за тем, чтобы на прилегающей к паркингу территории ни одной припаркованной машины не было. Таким образом, по его словам, в городе начнут разблокироваться тротуары и проезжие части от машин.

"Мы провели переговоры почти со всеми операторами, большинство – согласились. Переговоры продолжаются. В июне планируем подписать соответствующий меморандум", - сказал он.

Вместе с тем Попов прибавил, что город уже подготовил предложения по строительству новых паркингов и ищет инвесторов.

Он также отметил, что есть договоренности с компанией "Сименс", которая проведет в Киеве презентацию системы, автоматически считывающей номера машин, которые заезжают в центр.

"Если мы определим в качестве политики, что, например, каждый, кто въезжает в центр, платит, условно, 10 грн, то это автоматически ограничит количество автомобилей", - сказал Попов и добавил, что перед внедрением подобной системы необходимо сначала упорядочить движение на других улицах города.